Incyte en hausse après que la thérapie contre le cancer du sang a atteint son objectif principal dans un essai de stade avancé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments Incyte INCY.O ont augmenté de 2,3 % à 103,73 $ avant le marché
** INCY déclare que sa thérapie combinée expérimentale a atteint l'objectif principal dans un essai de stade avancé sur des patients atteints d'un type de cancer du sang
** L'essai a testé une combinaison de tafasitamab, de lénalidomide et de chimiothérapie standard dans laquelle la thérapie a amélioré la survie sans progression chez les patients nouvellement diagnostiqués avec un lymphome diffus à grandes cellules B
** Incyte prévoit de demander une approbation élargie en S1 2026
** Au cours des 12 derniers mois, l'action a progressé de 2,7 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer