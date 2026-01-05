Incyte en hausse après que la thérapie contre le cancer du sang a atteint son objectif principal dans un essai de stade avancé

5 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments Incyte INCY.O ont augmenté de 2,3 % à 103,73 $ avant le marché

** INCY déclare que sa thérapie combinée expérimentale a atteint l'objectif principal dans un essai de stade avancé sur des patients atteints d'un type de cancer du sang

** L'essai a testé une combinaison de tafasitamab, de lénalidomide et de chimiothérapie standard dans laquelle la thérapie a amélioré la survie sans progression chez les patients nouvellement diagnostiqués avec un lymphome diffus à grandes cellules B

** Incyte prévoit de demander une approbation élargie en S1 2026

** Au cours des 12 derniers mois, l'action a progressé de 2,7 % depuis le début de l'année