 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Incyte en hausse après que la thérapie contre le cancer du sang a atteint son objectif principal dans un essai de stade avancé
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 14:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments Incyte INCY.O ont augmenté de 2,3 % à 103,73 $ avant le marché

** INCY déclare que sa thérapie combinée expérimentale a atteint l'objectif principal dans un essai de stade avancé sur des patients atteints d'un type de cancer du sang

** L'essai a testé une combinaison de tafasitamab, de lénalidomide et de chimiothérapie standard dans laquelle la thérapie a amélioré la survie sans progression chez les patients nouvellement diagnostiqués avec un lymphome diffus à grandes cellules B

** Incyte prévoit de demander une approbation élargie en S1 2026

** Au cours des 12 derniers mois, l'action a progressé de 2,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

INCYTE
101,3850 USD NASDAQ -0,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank