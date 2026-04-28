Incyte dépasse les prévisions du premier trimestre grâce à une forte demande de médicaments anticancéreux

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Le laboratoire pharmaceutique Incyte

INCY.O a dépassé mardi les prévisions des analystes en matière de bénéfices et de chiffre d'affaires pour le premier trimestre, grâce notamment à la forte demande pour ses traitements anticancéreux, notamment le Jakafi et le Minjuvi.

La société a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année dans toutes les catégories, une décision qui, selon les analystes, pourrait traduire une certaine prudence et laisser entrevoir un ralentissement de la croissance de certains produits clés.

* La société a affiché un bénéfice ajusté de 1,81 dollar par action, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,37 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires trimestriel total s'est établi à 1,27 milliard de dollars, dépassant également les prévisions de 1,21 milliard de dollars.

* Les ventes nettes de Jakafi ont augmenté de 7% pour atteindre 757,8 millions de dollars, soutenues par une demande plus forte pour toutes les indications approuvées, dépassant ainsi les estimations.

* Le chiffre d'affaires net d'Opzelura, le traitement d'Incyte contre l'eczéma et le vitiligo, a augmenté de 20% pour atteindre 143 millions de dollars, mais est resté en deçà des estimations des analystes, qui s'élevaient à 161,9 millions de dollars.

* Incyte a réaffirmé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, comprises entre 4,77 et 4,94 milliards de dollars.

* Les analystes de RBC Capital Markets ont déclaré s'attendre à une réaction neutre du titre, invoquant le ralentissement de la croissance d'Opzelura, l'expiration prochaine du brevet de Jakafi et les interrogations persistantes concernant la compétitivité du pipeline.

* Incyte a également nommé Suketu Upadhyay au poste de directeur financier, à compter du 4 mai. Il occupait jusqu'à récemment le poste de vice-président exécutif et directeur financier chez Zimmer Biomet ZBH.N et avait auparavant occupé un poste de direction financière chez Bristol-Myers Squibb

BMY.N .