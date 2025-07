Incertitude record sur les marchés : comment réagir ?

Atteindre sa cible par étapes (Crédits: Adobe Stock)

Depuis l'élection de Donal Trump, les marchés ont eu un comportement aussi erratique que les décisions de Donald Trump. Si la microéconomie peut encore avoir une incidence sur l'évolution des marchés actions, comme en témoignent les ajustements des cours des entreprises à l'annonce de leurs résultats, la macro économie reste prépondérante et les décisions du nouveau président américain ont un impact absolument majeur sur les marchés.

Le lancement de sa propre crypto monnaie suffit à faire bondir le cours du bitcoin , les élucubrations sur un Groenland US ou une Riviera israélo-américaine font bondir l'or, le Liberation Day provoque une chute spectaculaire des grands indices mondiaux, le deal avec le Royaume-Uni et la trêve avec la Chine dans la guerre commerciale des droits de douane provoquent une euphorie boursière. Les rebondissements sont nombreux, les marchés très chahutés, seule constante depuis l'élection fin novembre de Donald Trump : une volatilité très forte qui traduit bien l'incertitudes des marchés face à un président américain qui multiplie les prises de position inattendues.

Dans ce contexte, comment réagir ? Il convient de faire la part des choses entre ce sur quoi on a prise, et ce sur quoi on est impuissant. Et les décisions de Donald Trump et la volatilité des marchés, de toutes évidence, ne font pas partie des choses que vous pouvez contrôler. Nous vous conseillons donc pour maximiser vos placements de vous concentrer sur les choses sur lesquelles vous pouvez agir, à savoir votre budget, vos objectifs et votre portefeuille.

Définir un budget

En termes de finances personnelles, la première des choses que vous pouvez (et devez) contrôler, c'est votre budget. Il est nécessaire de construire un budget qui prendra en compte vos rentrées d'argent, vos dépenses, votre épargne. Et si tous les paramètres peuvent être ajustés, certains sont plus faciles à modifier que d'autres. Il sera souvent plus simple de réduire les dépenses sur certains postes de dépense (nourriture en achetant plus de produits bruts à cuisiner, loisir en supprimant des abonnements à des plateformes de streaming par exemple) que d'augmenter ses revenus (création d'un side business par exemple).

Mais ce qui nous intéresse surtout ici, c'est votre taux d'épargne dont l'accroissement résultera soit d'une augmentation des revenus, soit d'une diminution des dépenses, soit d'une combinaison des deux. Plutôt que de vouloir à tout prix miser sur la hausse ou la baisse d'un actif en étant bien positionné en fonction des décisions de Donald Trump (Trump trades ou sell America), le moyen le plus sûr de faire grossir son capital n'est-il pas de chercher à augmenter son taux d'épargne et d'investir ce montant sur les marchés pour valoriser son patrimoine dans la durée ? La hausse de son taux d'épargne et l'investissement de son épargne sur les marchés reste un moyen sûr, et que vous pouvez contrôler, d'accroître votre capital.

Être au clair sur ses objectifs

Peu importe les comportements erratiques des marchés, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, car ils doivent rester constants, même s'ils pourront évoluer au cours de votre vie, ce sont vos objectifs financiers. Identifiez clairement quels sont les projets que vous souhaitez financer, sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Déterminer quel est le projet à réaliser (par exemple l'achat de la résidence principale, ou le financement des études des enfants, ou encore la préparation de la retraite), mais aussi l'horizon d'investissement du projet (5 ans, 10 ans, 25 ans, etc.) ainsi que les risques que vous êtes prêts à prendre pour vos investissements (quelle est votre tolérance au risque, combien acceptez vous de perdre en échange d'une performance potentiellement plus importante).

Les objectifs financiers restent la clé de voûte de vos finances personnelles. Quelles que soient les circonstances de marché, ils restent des points de repère sur lesquels vous appuyer pour construire le portefeuille le plus adapté à la réalisation de tous vos projets.

Maîtriser la composition de son portefeuille

Enfin, peu importe les circonstances de marché, ce que vous pouvez contrôler, c'est la composition du marché pour que celui-ci soit le plus résilient possible peu importe la conjoncture. Vous devrez ainsi opter pour un portefeuille diversifié, positionné sur le marché action, mais aussi le marché obligataire, le marché immobilier, et éventuellement sur des actifs de diversification comme l'or ou les crypto monnaies par exemple. Pour une réduction des risques optimale, la diversification doit aussi être effective au sein de ces différentes classes d'actifs.

Tout en respectant la composition de votre portefeuille, vous pourrez aussi gérer votre stratégie d'investissement, en tenant compte de la conjoncture, sans vous laisser dicter vos positions par elle. Vous pourrez par exemple mettre en place une stratégie DCA dynamique si cela est compatible avec votre profil de risque. Ainsi, vous continuez à investir sur les actifs sur lesquels vous avez l'habitude d'investir et que vous avez mûrement sélectionné, mais en investissant des montants plus importants qu'à l'ordinaire sur les actifs dont les cours sont bas, par exemple un doublement du montant investi sur les actifs dont les cours sont inférieurs à leur moyenne mobile à 100 jours. Dans le même temps, vous pourrez investir des montants moins importants qu'à l'ordinaire sur les actifs dont les cours sont hauts, par exemple une division par 2 du montant investi sur les actifs dont les cours sont supérieurs à leur moyenne mobile à 100 jours. De cette façon, vous pourrez adapter votre stratégie d'investissement aux circonstances de marché, sans vouloir en jouer, et ainsi garder le contrôle, même dans un marché erratique qui semble incontrôlable.