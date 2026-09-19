Incendies en Indonésie: la Malaisie envoie des pompiers et des moyens aériens

Un hélicoptère largue de l’eau sur des forêts et des terres en feu dans les zones de Tegal Arum et Guntung Damar, à Banjarbaru, dans la province de Kalimantan du Sud, en Indonésie, le 19 septembre 2026 ( AFP / MUDA SAGALA )

La Malaisie va envoyer un avion, des hélicoptères et des dizaines de pompiers pour participer à la lutte contre les incendies en Indonésie, a annoncé samedi le vice-Premier ministre Ahmad Zahid Hamidi, après avoir reçu le feu vert de Jakarta.

L'Indonésie combat depuis plusieurs semaines des feux de forêt à Bornéo et à Sumatra, dont les fumées toxiques ont enveloppé certaines régions du pays et gagné la Malaisie et Singapour voisines.

Ces incendies ont notamment été évoqués lors d'une rencontre vendredi entre Ahmad Zahid Hamidi et le président indonésien Prabowo Subianto, qui a accepté la proposition d'aide de la Malaisie.

"Je remercie le président d'avoir accepté l'aide de la Malaisie qui prévoit le déploiement d'un avion Bombardier CL-415MP, trois hélicoptères et 52 personnes prêtes à être mobilisées pour participer aux opérations de lutte contre les incendies", a écrit samedi Ahmad Zahid Hamidi sur Facebook.

Les deux dirigeants ont également discuté de mesures préventives afin de lutter "de manière plus organisée" contre les incendies et les nuages de fumée transfrontaliers, selon le responsable malaisien.

Fumée toxique causée par des feux de forêt enveloppant le village de Benua Melayu Laut, à Pontianak, dans le Kalimantan occidental, le 17 septembre 2026 ( AFP / DITO )

Prabowo Subianto avait remercié vendredi la Malaisie pour son aide.

"Il s'agit d'un problème environnemental qui touche de nombreux acteurs, et même si les incendies se trouvent en Indonésie, leurs conséquences sont ressenties par nos voisins", a-t-il déclaré après la rencontre.

"Ils veulent nous aider et nous accueillons favorablement cette aide".

Cette aide s'ajoutera à celle du Japon, qui a envoyé la semaine dernière plus de 300 militaires pour lutter contre les incendies à Bornéo, île partagée entre l'Indonésie, la Malaisie et Brunei.

L'Indonésie connaît régulièrement de tels incendies durant la saison sèche, qui s'étend généralement de juillet à octobre, mais ils sont plus intenses cette année, en partie du fait d'un épisode marqué du phénomène météorologique El Niño.

D'après les Nations unies, ce dernier devrait être le plus puissant jamais enregistré en quatre décennies.

Carte montrant les fumées prévues le 8 septembre au dessus de l'île de Bornéo et l'Asie du Sud Est, selon les données d'aérosols de matière organique du service européen Coperncus de surveillance de l'atmosphère (Cams) ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

Ce phénomène naturel conduit à un réchauffement périodique des eaux de surface du Pacifique équatorial, ce qui perturbe les régimes de pluies dans le monde, et réduit généralement les précipitations en Indonésie.

Plus de 202.000 hectares de terres ont brûlé à travers le pays entre janvier et juillet, selon les chiffres les plus récents du gouvernement.

L'Atlas Nusantara, plate-forme qui documente notamment les feux de forêt, évalue de son côté à 300.000 hectares la superficie brûlée pour cette même période, un chiffre qui monte à 895.657 hectares avec le mois d'août inclus.

Les experts mettent également en cause le changement climatique plus largement, des décennies de dégradation des forêts et les pratiques de défrichement par brûlis, qui ont altéré des paysages naturellement résistants au feu.