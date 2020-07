Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Incendie signalé dans un port au sud de l'Iran-presse Reuters • 15/07/2020 à 15:32









15 juillet (Reuters) - Un incendie s'est déclaré dans le port de Bushehr, dans le sud de l'Iran, où au moins sept navires ont pris feu, rapporte mercredi l'agence de presse Tasnim. L'incident n'a fait pour le moment aucune victime, précise l'agence. Plusieurs explosions et incendies à proximité des installations militaires, nucléaires et industrielles iraniennes ont été signalés récemment, dont un le 2 juillet sur le site nucléaire de Natanz. (Babak Dehghanpisheh; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

