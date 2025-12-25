 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Incendie de réservoirs de pétrole après l'attaque d'un drone ukrainien dans le port russe de Temryuk, selon les autorités
information fournie par Reuters 25/12/2025 à 02:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Deux réservoirs de produits pétroliers ont pris feu jeudi dans le port de Temryuk, dans le sud de la Russie, à la suite d'une attaque de drone ukrainien, selon les autorités de la région de Krasnodar.

Les flammes ont parcouru une surface d'environ 2 000 mètres carrés, ont indiqué les autorités du quartier général opérationnel de Krasnodar sur l'application de messagerie Telegram.

Guerre en Ukraine
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
4,41 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
62,28 USD Ice Europ -0,27%
Pétrole WTI
58,50 USD Ice Europ +0,09%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank