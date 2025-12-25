Incendie de réservoirs de pétrole après l'attaque d'un drone ukrainien dans le port russe de Temryuk, selon les autorités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Deux réservoirs de produits pétroliers ont pris feu jeudi dans le port de Temryuk, dans le sud de la Russie, à la suite d'une attaque de drone ukrainien, selon les autorités de la région de Krasnodar.
Les flammes ont parcouru une surface d'environ 2 000 mètres carrés, ont indiqué les autorités du quartier général opérationnel de Krasnodar sur l'application de messagerie Telegram.
