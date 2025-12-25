Incendie de réservoirs de pétrole après l'attaque d'un drone ukrainien dans le port russe de Temryuk, selon les autorités

Deux réservoirs de produits pétroliers ont pris feu jeudi dans le port de Temryuk, dans le sud de la Russie, à la suite d'une attaque de drone ukrainien, selon les autorités de la région de Krasnodar.

Les flammes ont parcouru une surface d'environ 2 000 mètres carrés, ont indiqué les autorités du quartier général opérationnel de Krasnodar sur l'application de messagerie Telegram.