Incendie dans une raffinerie de la région russe de Iaroslav

Les services de secours sont parvenus à éteindre un incendie provoqué par des débris de drones dans une raffinerie dans la région de Iaroslavl, au nord-est de Moscou, a déclaré jeudi le gouverneur régional Mikhaïl Evraïev.
"L'incendie dans les réservoirs, provoqué par la chute de débris de drones, a été éteint aussi vite que possible", a dit le gouverneur sur Telegram.
(Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey)
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