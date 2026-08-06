Incendie dans une raffinerie de la région russe de Iaroslav

Les services de secours sont parvenus à éteindre un incendie provoqué par des débris de drones dans une raffinerie dans la région de Iaroslavl, au nord-est de Moscou, a déclaré jeudi le gouverneur régional Mikhaïl Evraïev.

"L'incendie dans les réservoirs, provoqué par la chute de débris de drones, a été éteint aussi vite que possible", a dit le gouverneur sur Telegram.

(Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey)