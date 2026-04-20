Implanet tient assemblée générale, résolutions adoptées à 100%

* Assemblée générale annuelle Implanet tenue 17 avril 2026. * Ensemble résolutions soumises adopté. * Renouvellement mandats d’administrateurs de Michael Liu approuvé.
* Renouvellement mandats d’administrateurs de David Fan approuvé. * Adoptions actées, mise en œuvre effective non précisée dans le document. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Implanet SA published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 20260420648292) on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.
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