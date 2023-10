IMPLANET tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire le 16 novembre 2023 et annonce la mise en œuvre d’un financement court-terme d’un montant net de 1,0 M€ maximum sous la forme d’un emprunt obligataire

• Assemblée Générale Extraordinaire convoquée à l’effet d’autoriser l’augmentation de capital devant intervenir en janvier 2024

• Tirage de la première tranche de l’emprunt obligataire représentant 50% du financement maximum total

• Tirage ultérieur d’une seconde tranche de cet emprunt à la discrétion de la Société au plus tard le 31 décembre 2023



Bordeaux, Boston, le 11 octobre 2023 - 7h00 CEST : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, informe ses actionnaires de la tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire le 16 novembre 2023, à 14h00, au siège social de la Société (Allée F. Magendie - Technopole Bordeaux Montesquieu – 33650 Martillac) et annonce la signature d’un financement court-terme d’un montant maximum net de 1,0 M€ sous la forme d’un emprunt obligataire « bridge » non dilutif, préalable au lancement d’une nouvelle opération de levée de fonds.



