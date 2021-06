IMPLANET signe un partenariat stratégique avec ulrich medical® pour la distribution de ses implants JAZZ® et de la plaque cervicale OSD

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : implanet@newcap.eu



o Élargissement de la présence en Allemagne, premier marché du rachis en Europe

o Première étape réussie du nouvel ensemble Implanet-OSD



Bordeaux, Boston, le 22 juin 2021 - 17h45 CEST - IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat de distribution en Allemagne avec ulrich GmbH & Co. KG pour ses implants JAZZ® ainsi que la plaque cervicale OSD.



Klaus Kiesel, Directeur Général d'ulrich GmbH & Co. KG, ajoute : « Nous sommes impatients de démarrer cette collaboration avec la société Implanet qui dispose d'implants rachidiens de qualité et reconnus par le secteur. La gamme JAZZ® ainsi que la plaque cervicale OSD viennent considérablement renforcer notre offre de produits destinés au traitement du rachis pour nos chirurgiens et leurs patients allemands, ainsi que pour nos distributeurs internationaux dans les pays couverts par les contrats. »