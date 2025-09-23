IMPLANET signe avec TINAVI Medical Technologies un contrat de distribution exclusif du TiRobot® destiné à la chirurgie du rachis

Pour recevoir l'actualité d'Implanet en temps réel : implanet@newcap.eu



IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux, annonce aujourd’hui l’accélération de sa stratégie de commercialisation de solutions cobotiques destinées à la chirurgie orthopédique avec la signature d’un accord de distribution exclusif avec TINAVI Medical du TiRobot® destiné à la chirurgie du rachis.



Ludovic Lastennet, Directeur Général d’IMPLANET, déclare : « Dans le prolongement du rapprochement avec Sanyou Medical, et conformément à notre plan stratégique, la signature de cet accord de distribution exclusif avec la société TINAVI Medical Technologies, fabricant chinois et acteur majeur de la robotique, va nous permettre de conforter le positionnement d’Implanet comme un fournisseur de solutions complètes aux chirurgiens spécialisés dans le traitement des pathologies du rachis. Cet accord préfigure les prochaines étapes à venir des technologies autonomes d’assistance aux chirurgiens permettant des gestes plus précis, plus rapide et augmenter la sécurité du patient. »