 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 863,00
+0,51%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

IMPLANET signe avec TINAVI Medical Technologies un contrat de distribution exclusif du TiRobot® destiné à la chirurgie du rachis
information fournie par Boursorama CP 23/09/2025 à 18:00

Pour recevoir l'actualité d'Implanet en temps réel : implanet@newcap.eu

IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux, annonce aujourd’hui l’accélération de sa stratégie de commercialisation de solutions cobotiques destinées à la chirurgie orthopédique avec la signature d’un accord de distribution exclusif avec TINAVI Medical du TiRobot® destiné à la chirurgie du rachis.

Ludovic Lastennet, Directeur Général d’IMPLANET, déclare : « Dans le prolongement du rapprochement avec Sanyou Medical, et conformément à notre plan stratégique, la signature de cet accord de distribution exclusif avec la société TINAVI Medical Technologies, fabricant chinois et acteur majeur de la robotique, va nous permettre de conforter le positionnement d’Implanet comme un fournisseur de solutions complètes aux chirurgiens spécialisés dans le traitement des pathologies du rachis. Cet accord préfigure les prochaines étapes à venir des technologies autonomes d’assistance aux chirurgiens permettant des gestes plus précis, plus rapide et augmenter la sécurité du patient. »

Valeurs associées

IMPLANET
0,2730 EUR Euronext Paris -0,73%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine s'adresse aux médias à son arrivée au palais de justice de Paris le 7 octobre 2019, au premier jour du procès du volet financier de « l'affaire Karachi » ( AFP / Bertrand GUAY )
    Financement libyen: l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine est mort
    information fournie par AFP 23.09.2025 18:00 

    L'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine, accusateur principal de Nicolas Sarkozy dans l'enquête sur les financements allégués de sa campagne présidentielle 2007 par la Libye, est mort mardi matin à Beyrouth, a indiqué à l'AFP son avocate française Me Elise ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en petite hausse
    information fournie par AFP 23.09.2025 17:50 

    Les Bourses européennes ont fini en légère progression mardi, après la publication d'un indice sur l'activité économique du secteur privé dans la zone euro en septembre qui a signé sa plus forte croissance depuis mai 2024. La Bourse de Paris a terminé sur un gain ... Lire la suite

  • ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Complémentaires santé : jusqu'à 10% de hausse des primes en 2026
    information fournie par Boursorama avec Media Services 23.09.2025 17:37 

    Les assureurs santé notent "une forte incertitude sur la fin d'année 2025" sur leurs dépenses, du fait de l'instabilité gouvernementale, selon une étude. Les hausses de cotisations des complémentaires santé en 2026 pourront atteindre jusqu'à 10%, mais resteront ... Lire la suite

  • L'UE traque les failles anti-arnaques des plateformes ( AFP / Nicolas TUCAT )
    L'UE traque les failles anti-arnaques des plateformes
    information fournie par AFP 23.09.2025 17:34 

    Les géants de la tech en font-ils assez pour protéger leurs utilisateurs contre les arnaques financières en ligne? C'est ce que veut vérifier l'Union européenne, au risque de s'attirer de nouveau les foudres de Donald Trump, qui fustige l'interventionnisme de Bruxelles ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank