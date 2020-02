Implanet renouvelle avec la société Nice & Green une ligne de financement obligataire incluant un programme d'intéressement

Bordeaux, Boston, le 7 février 2020 - 17h45 - IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce aujourd'hui la mise en place d'une nouvelle ligne de financement obligataire, pour un montant maximum de quatre millions d'euros, afin de renouveler le financement de ses besoins de trésorerie anticipés pour les 12 prochains mois ; et, notamment, financer le déploiement de son modèle de vente en direct en Europe et l'accélération de la mise en œuvre opérationnelle de ses accords stratégiques conclus avec KICo Knee et SeaSpine.



