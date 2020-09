Bordeaux, Boston, le 2 septembre 2020 - 17h45 CEST : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME ; OTCQX : IMPZY), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, publiera ses résultats pour le premier semestre 2020, le mardi 15 septembre 2020 à 17h45 CEST (heure de Paris).



À cette occasion, Ludovic Lastennet, Directeur Général et David Dieumegard, Directeur Financier, tiendront une conférence téléphonique en français le jour même, mardi 15 septembre 2020, à 18h15 CEST (heure de Paris), afin de répondre aux questions des analystes et des investisseurs.



Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le +33 (0) 1 70 71 01 59 suivi du code PIN

85 01 50 33 # et suivre les instructions.



La réécoute sera disponible pendant une période de 90 jours, en composant le +33 (0) 1 72 72 74 02 suivi du code PIN 41 89 49 903 #.



Prochains événements financiers :

- Résultats du 1er semestre 2020, le 15 septembre 2020 après bourse

- Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020, le 13 octobre 2020 après bourse