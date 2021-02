Implanet publie des résultats annuels 2020 en amélioration

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : implanet@newcap.eu



Bordeaux, Boston, le 16 février 2021 - 17h45 CET - IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et arrêtés par le Conseil d'Administration du 16 février 2021.



« Dans le contexte sanitaire très particulier qui a frappé l'année 2020, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de plus de 6 millions d'euros et continué à améliorer le taux de marge brute » commente Ludovic Lastennet, Directeur Général d'Implanet. « Ces résultats nous confortent dans notre capacité de résilience dans une période où les programmes chirurgicaux ont été très fortement perturbés par les reports ou les annulations. Notre stratégie de croissance externe, notamment avec le projet d'acquisition annoncé en janvier dernier, objective notre volonté de créer des synergies afin de continuer à améliorer le niveau de nos marges. Nous sommes plus que jamais focalisés sur notre objectif prioritaire : atteindre une masse critique de chiffre d'affaires et envisager l'équilibre en termes de trésorerie d'exploitation à horizon 2022. »