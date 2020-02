Implanet : prise d'effet du regroupement d'actions

Bordeaux, Boston, le 3 février 2020 à 8h00 : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME) (la « Société »), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants chirurgicaux du genou, annonce aujourd'hui la finalisation du regroupement de ses actions par voie d'échange de 40 actions existantes contre 1 action nouvelle et sa prise d'effet à compter de ce jour.



Les actions anciennes Implanet (code ISIN : FR0010458729) ont été radiées du marché Euronext après la clôture du marché vendredi 31 janvier 2020 et sont remplacées ce jour par les actions Implanet nouvelles :



Nouveau code ISIN : FR0013470168, à compter du 3 février 2020.



