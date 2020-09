Implanet participe au Congrès annuel de la Société Française de Chirurgie Rachidienne (SFCR)

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : implanet@newcap.eu



Bordeaux, Boston, le 22 septembre 2020 - 17h45 CEST : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce aujourd'hui sa participation au Congrès annuel de la Société Française de Chirurgie Rachidienne (SFCR) qui se tiendra du 25 au 27 septembre à Dijon, au parc des expositions et des congrès, dans le respect le plus strict des mesures sanitaires et à la protection des personnels et visiteurs.



Lors de ce congrès, Implanet lancera une étude clinique des poses de JAZZ Cap® avec une centaine de patients sur différents centres, dans le but de publier à horizon 18 à 24 mois les premiers résultats cliniques de cette solution, et répondre aux exigences du nouveau règlement en vigueur.