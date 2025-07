Implanet : le chiffre d'affaires flambe au deuxième trimestre

(AOF) - Implanet a dévoilé un chiffre d’affaires de 3,231 millions d’euros au deuxième trimestre, soit un bond de 71 % par rapport à la même période un an plus tôt. Sur le premier semestre, les revenus du spécialiste d’implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique se sont élevés à 5,809 millions d’euros, en progression de 41 %, après une hausse de 66 % au second semestre 2024. La croissance en France s’est élevée à 5 %, tandis qu’elle a bondi de 174 % aux États-Unis et de 44 % dans le reste du monde.

Implanet a précisé que sa situation de trésorerie lui permettait de couvrir ses besoins en financement sur les douze prochains mois. Pour le reste de l'année, Implanet s'est fixé comme objectif d'accentuer sa présence aux États-Unis et de renforcer sa dynamique de marché et son offre de produits.

AOF - EN SAVOIR PLUS