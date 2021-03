Implanet finalise l'accord d'acquisition d'OSD, fabricant d'implants destinés à la chirurgie du rachis, en vue de la création d'un nouvel acteur de référence

o Prise de contrôle de 100% du capital d'OSD

o Acquisition soumise aux votes des actionnaires Implanet lors de l'Assemblée Générale du 05 mai 2021



Bordeaux, Boston, le 30 mars 2021 - 17h45 CEST - IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce aujourd'hui avoir finalisé l'accord d'acquisition de la société Orthopaedic & Spine Development (« OSD »), spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d'implants destinés à la chirurgie du rachis.