IMPLANET exposera aux côtés des solutions robotiques de nouvelle génération d’8i Robotics lors du salon NASS (stand #2412) à Chicago

Bordeaux, Boston, le 19 septembre 2024 - 18h00 CEST : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, partagera le stand #2412 avec 8i Robotics, une entreprise innovante, pionnière dans le développement d’un système robotique multi-bras destiné à la chirurgie rachidienne et orthopédique, lors du salon NASS qui se tiendra du 25 au 27 septembre à Chicago. Implanet y présentera quant à elle sa gamme complète d’implants rachidiens et Olea, sa technologie d’ostéotome ultrasonique.





« Nous sommes ravis de présenter Olea ainsi que l’ensemble du portefeuille Implanet à la communauté des chirurgiens lors du salon NASS, tout en partageant ce stand avec nos collègues d’8i Robotics », a déclaré Max Painter, Vice-Président et Directeur Général d’Implanet America. « Il est gratifiant de voir deux entreprises innovantes exposer côte à côte des technologies révolutionnaires, et c’est un honneur de collaborer avec le Dr. Victor Yang et son équipe. Ce sera une grande satisfaction de présenter nos solutions chirurgicales novatrices à nos partenaires chirurgiens à Chicago. »



