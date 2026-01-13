Implanet enregistre une croissance annuelle de 33% en 2025, portée par les Etats-Unis et la Chine
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 18:19
Implanet a annoncé un chiffre d'affaires annuel 2025 de 12,47 millions d'euros, en hausse de 33% par rapport à 2024. Cette progression marque une nette accélération de la dynamique commerciale de la société, portée notamment par l'export et le développement de nouveaux marchés.
L'activité Implants Rachis représente 8,57 MEUR, en croissance de 22% sur un an. La branche Equipements médicaux (SMTP) a connu une progression marquée de 66%, atteignant 3,91 MEUR, et représente désormais 31% du chiffre d'affaires total.
Sur le plan géographique, la croissance a été tirée par les Etats-Unis, où les ventes ont bondi de 49%, à 3,84 MEUR, soit 56% à taux de change constant. Le reste du monde, tiré notamment par les premières exportations de JAZZ en Chine (0,52 MEUR), a progressé de 55% pour atteindre 4,20 MEUR. En France, la hausse est plus modérée, avec une croissance de 8% à 4,44 MEUR.
Au 31 décembre 2025, Implanet disposait d'une trésorerie de 3,03 MEUR. Le renforcement des fonds propres via une augmentation de capital de 4,49 MEUR en novembre permet à la société d'estimer pouvoir couvrir ses besoins financiers pour les douze prochains mois.
"Nous enregistrons une très bonne performance commerciale en 2025 (...) Forts de ces bases solides, nous sommes concentrés sur l'accélération de nos ventes aux États-Unis et poursuivons nos efforts commerciaux alors que l'ensemble de notre gamme JSS est désormais homologuée par la FDA", a commenté Ludovic Lastennet, Directeur Général d'Implanet.
La société confirme sa guidance et se dit confiante dans la poursuite de sa trajectoire de croissance pour 2026.
Implanet a progressé de 1,2% à Paris aujourd'hui et signe une progression de plus de 27% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|0,2530 EUR
|Euronext Paris
|+1,20%
