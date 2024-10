Implanet : chiffre d'affaires en hausse de 50% au troisième trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Parmi ses axes stratégiques, l'entreprise entend finaliser l'enregistrement des produits existants dans le cadre du règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR) et redynamiser sa présence aux États-Unis.

"Nous estimons désormais être en ordre de marche pour poursuivre cette phase de croissance, tant en France qu'à l'international. Avec le soutien de notre actionnaire de référence et partenaire Sanyou Medical, nous entendons déployer notre stratégie à son plein potentiel afin de faire progressivement d'Implanet un acteur de référence de la chirurgie du rachis ", a déclaré Ludovic Lastennet, Directeur Général d'Implanet, cité dans un communiqué de presse.

