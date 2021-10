IMPLANET annonce un chiffre d’affaires consolidé de 5,8 M€ au 30 septembre 2021 en croissance de +34%

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : implanet@newcap.eu



o Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 en croissance de +21% (vs. T3 2020) à 2,1 M€

o Une activité Rachis en forte progression de +49% à 1,8 M€ au 3ème trimestre 2021 (vs. T3 2020) et +61% à 4,3 M€ sur les 9 premiers mois de 2021





Bordeaux, Boston, le 12 octobre 2021 – 17h45 CEST – IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 et des 9 premiers mois, clos au 30 septembre 2021.