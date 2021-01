Implanet annonce un chiffre d'affaires 2020 à 6 M€

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : implanet@newcap.eu



- Chiffre d'affaires annuel impacté par la crise sanitaire liée à la pandémie

- Activité JAZZ® en croissance de 9% par rapport au quatrième trimestre 2019, avec une forte croissance de l'activité aux États-Unis à +34%



IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2020, son chiffre d'affaires annuel, ainsi que sa position de trésorerie prévisionnels non audités pour l'exercice clos au 31 décembre 2020.