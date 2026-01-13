IMPLANET annonce son chiffre d’affaires annuel 2025 à 12,5 M€, en forte progression de +33%



- Activité aux Etats-Unis en progression de +49% en 2025 (+56% à taux de change constant)

- Premières exportations de JAZZ® en Chine depuis l’obtention de l’homologation par la CFDA pour un montant de 0,5 M€



Bordeaux, Boston, le 13 janvier 2026 - 18h00 CET : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel 2025 ainsi que sa position de trésorerie au 31 décembre 2025.



Prochain communiqué financier : Résultats annuels 2025, le 24 février 2026 après bourse



