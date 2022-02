IMPLANET annonce les premières chirurgies aux États-Unis avec la plaque cervicale ORIGIN

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : implanet@newcap.eu



o Premiers succès des synergies avec les produits OSD aux États-Unis

o Renforcement de la présence d’Implanet sur le marché du rachis aux États-Unis



Bordeaux, Boston, le 22 février 2022 - 18h00 CET : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux, annonce aujourd’hui les premières poses aux États-Unis de la plaque cervicale ORIGIN, issue de la gamme Cervicales d’OSD.



Phillip Esce, MD de Carolina Orthopaedic & Neurosurgical Associates, déclare : « J’utilise régulièrement les plaques cervicales dans ma pratique chirurgicale. Ce nouvel implant a été facile et rapide à utiliser lors des premières interventions et le résultat clinique post-opératoire est très satisfaisant. Nous allons maintenant suivre ces patients pour confirmer les résultats à long terme. »