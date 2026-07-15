IMPLANET annonce l’installation de la solution 8i Robotics au CHU Amiens-Picardie

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- Évaluation préclinique du premier robot chirurgical multi-bras au monde
- En collaboration avec les équipes Hospitalo-Universitaires réunies en groupement de recherche en chirurgie robotisée (GRECO) de l'Université de Picardie Jules Verne, le centre de simulation en pédagogie active SimUSanté®, et le tiers lieu d’expérimentation GRECO EXPER
IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce aujourd’hui l’installation au CHU Amiens-Picardie, au sein du centre de pédagogie active SimuSanté®, du robot Multi Bras d’8i Robotics Inc..
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