Imperial Oil dépasse les prévisions de bénéfices grâce à des marges de raffinage plus élevées

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(Ajoute des précisions tout au long du texte)

La société énergétique canadienne Imperial Oil IMO.TO a dépassé vendredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du troisième trimestre, les marges de raffinage plus élevées ayant entraîné une forte hausse des résultats en aval, compensant ainsi la baisse de la production de brut.

La guerre en Iran a perturbé les exportations d’énergie via le détroit d’Ormuz, tandis que les attaques contre les infrastructures du Moyen-Orient et de la Russie ont resserré l’offre mondiale de carburants, élargissant ainsi les marges de raffinage chez les producteurs intégrés.

Ces perturbations ont fait grimper les prix du diesel, de l’essence et du kérosène par rapport à ceux du pétrole brut, élargissant ainsi les marges de raffinage.

Le Brent, référence du marché, s'est établi en moyenne à environ 89,27 dollars le baril au cours du trimestre de juillet à septembre, soit une hausse de plus de 31% par rapport à l'année précédente.

Le résultat en aval d’Imperial au troisième trimestre a grimpé à 1,56 milliard de dollars canadiens (1,12 milliard de dollars américains) contre 444 millions de dollars canadiens un an plus tôt, reflétant l’amélioration des marges de raffinage et un mix de produits plus favorable.

Le volume total de traitement, c'est-à-dire la quantité de pétrole brut traitée, a reculé à 381.000 barils par jour au cours du troisième trimestre, contre 425.000 bpd il y a un an, pénalisé par des arrêts imprévus, une panne d’un pipeline tiers et des opérations de maintenance programmées.

Les ventes de produits pétroliers ont augmenté, passant de 464.000 barils par jour l’année précédente à 474.000 barils par jour, grâce à la hausse des ventes à l’exportation.

La production en amont trimestrielle s’est établie en moyenne à 418.000 barils équivalent pétrole bruts par jour (boepd), soit un niveau inférieur aux 462.000 boepd bruts enregistrés un an plus tôt, en raison d’une baisse de la production et de travaux de maintenance programmés sur ses trois sites en Alberta.

La société a également revu à la baisse son objectif de production pour 2026 concernant samine de sables bitumineux de Kearl , le ramenant à 280.000 barils bruts par jour (bpd), invoquant l’impact des perturbations causées par des tiers en début d’année.

Imperial, détenue majoritairement par le géant pétrolier américain ExxonMobil XOM.N , a redistribué 2,51 milliards de dollars canadiens à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d’actions au cours du trimestre.

La société, dont le siège se trouve à Calgary, en Alberta, a affiché un bénéfice net ajusté de 5,11 dollars canadiens par action pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 4,70 dollars canadiens par action, selon les données compilées par LSEG.

(1 $ = 1,3959 dollar canadien)