Impax Asset Management supprime 15?% de ses effectifs

Impax Asset Management a supprimé 45 postes, soit 15?% de ses effectifs, sur l’année au 30 septembre 2025, a annoncé la société de gestion durable détenue à 14?% par BNP Paribas Asset Management, lors de la publication de ses résultats annuels. Ses effectifs sont revenus de 315 collaborateurs fin septembre 2024 à 275 fin septembre 2025, en comptant l’arrivée de quelques collègues avec l’acquisition de Sky Harbor.

Ces suppressions de postes s’inscrivent dans le cadre d’une politique de réductions de coûts, alors que Impax AM a vu sortir 13 milliards de livres sur l’année, après avoir vu s’échapper 5,8 milliards de livres en 2024. La société de gestion britannique note toutefois une amélioration entre son premier semestre et son second en termes de flux.

Les rachats ont été dominés par la perte de deux mandats auprès de St James’s Place , pour un montant de 6,2 milliards de livres. Cela représentait 15?% des encours totaux et environ 8?% des revenus à fin janvier 2025.

Impax observe que BNPP AM est désormais son principal partenaire de distribution. La société de gestion française représente 25?% des revenus de la société.

A fin septembre 2025, les encours d’Impax AM sont ressortis à 26,1 milliards de livres, contre 37,2 milliards fin septembre 2024. Les revenus ont décliné de 16,6?% à 141,9 millions de livres. Le bénéfice d’exploitation ajusté a chuté de 36,2?% à 33,6 millions de livres.

« Malgré un contexte difficile, la société reste rentable, sans dette et bien capitalisée, avec un actif net de 115,2 millions de livres sterling et un bilan solide », a souligné Ian Simm, directeur général d’Impax AM.

