Plainte autour du média training du RN payé par le Parlement européen

Jordan Bardella au Parlement européen à Strasbourg le 22 octobre 2025 ( AFP / FREDERICK FLORIN )

L'association AC!! Anti-Corruption a déposé plainte vendredi contre X pour détournement de fonds publics autour d'une formation de média training au RN, financée par le Parlement européen mais qui aurait servi à Jordan Bardella pendant la campagne présidentielle française de 2022.

"Les fonds détenus par les membres du Rassemblement national en leur qualité d'eurodéputés" auraient ainsi été utilisés "à des fins étrangères à leur attribution", selon la plainte basée sur un article du Canard Enchaîné et adressée au parquet national financier (PNF) dont l'AFP a eu connaissance.

Or le formateur du média training avait été engagé pour "préparer à l'exercice médiatique les élus européens du Rassemblement national" et était "payé par le Parlement européen sur le fondement de l'enveloppe budgétaire mise à la disposition des élus" européens, poursuit AC!! Anti-Corruption.

L'association s'appuie sur un article du Canard Enchaîné qui "révèle qu'à partir de septembre 2021" le formateur a été chargé d'aider Jordan Bardella, président du RN, "non pas sur sa connaissance de l'actualité européenne mais en vue de la préparation de l'élection présidentielle française de 2022" (où la leader du RN, Marine Le Pen, était candidate).

"Jordan Bardella conteste bien entendu ces accusations qui le visent dans le contexte politique que l'on connaît, et se réserve le droit d'engager des poursuites en diffamation et dénonciation calomnieuse", a fait savoir le RN à l'AFP.

Cette plainte s'inscrit "dans la suite des différentes affaires de financement occulte de ce parti et qui visent à capter l'argent où qu'il se trouve afin de nuire à l'égalité des partis et au pluralisme démocratique", expose à l'AFP Me Jérôme Karsenti, avocat de AC!! Anti-Corruption.

Le RN "pille sans vergogne les fonds publics pour étendre son hégémonie politique", dénonce encore le conseil de l'association, qui réclame que la justice française et le parquet européen envisagent "l'ensemble des affaires qui affectent le RN de manière globale et systémique".

AC!! Anti-Corruption souhaite que sa plainte soit mise en perspective avec l'affaire des assistants parlementaires européens, qui a notamment valu à Marine Le Pen d'être condamnée en première instance à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire. La leader du RN sera jugée en appel du 13 janvier au 12 février 2026.

Début juillet 2025, le parquet européen avait par ailleurs annoncé l'ouverture d'une enquête sur l'ancien groupe Identité et Démocratie (ID), auquel appartenait le RN, soupçonné d'avoir "indûment dépensé" plus de 4,3 millions d'euros entre 2019 et 2024.