 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Impax AM recrute deux professionnels de l’investissement en actions cotées
information fournie par Agefi Asset Management 06/11/2026 à 08:15

Ajouter Boursorama à vos sources

Impax Asset Management, qui se présente comme un gestionnaire d’actifs spécialisé dans la transition vers une économie plus durable, a recruté deux personnes au sein de son équipe actions cotées. Paul Byrne rejoint la société en tant que responsable du conseil en portefeuille, investissements systématiques, et Sébastien Bidault en tant que directeur, gérant de portefeuille associé et analyste technologie mondiale. Tous deux sont basés à Londres.

Paul Byrne arrive de BNY Investments, où il a passé plus de quinze ans. Dernièrement, il était responsable de la recherche quantitative et de la construction de portefeuille, tout en gérant des stratégies thématiques, multi-actifs et petites capitalisations. Auparavant, il avait occupé pendant huit ans le poste de gestionnaire des risques d’investissement chez Newton.

Dans ses nouvelles fonctions, Paul Byrne dirigera le conseil en risque de portefeuille au sein du processus de gestion actions fondamentale d’Impax, tout en assurant le rôle de gérant de portefeuille pour la gamme croissante de stratégies actions systématiques de la société.

Environnement et tech

Sébastien Bidault rejoint Impax en provenance de Redwheel, où il était cogérant des fonds Redwheel Biodiversity et Redwheel Clean Economy. Il apporte plus de vingt ans d’expérience dans l’investissement et la recherche en actions internationales, avec une expertise particulière sur les marchés environnementaux et le secteur technologique. Avant Redwheel, il a passé sept ans comme gérant de portefeuille chez Tesco Pension Investment, où il a contribué à la gestion d’un mandat actions internationales de 5 milliards de livres sterling. Il a auparavant travaillé chez JO Hambro Capital Management, Société Générale et HSBC.

Chez Impax, Sébastien Bidault se concentrera sur la recherche technologique et apportera un soutien direct à la gestion des stratégies actions marchés environnementaux de la société, dont la stratégie Leaders.

Laurence Marchal

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2026 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un écran indique le cours en direct de l'indice Nikkei à la Bourse de Tokyo, le 6 novembre 2026 ( AFP / Andrew Caballero-Reynolds )
    Marchés mondiaux : L'Europe rattrapée par la déroute de la tech aux Etats-Unis et en Asie
    information fournie par AFP 06.11.2026 09:40 

    Les Bourses européennes sont en net repli vendredi, emportées à leur tour par la déroute des valeurs technologiques à Wall Street et en Asie, les investisseurs redoutant que la victoire des démocrates aux élections américaines ne freine l'essor de l'intelligence ... Lire la suite

  • Des gens se promènent dans le quartier commerçant de Ginza, à Tokyo
    Kering: Martine Rose nommée directrice artistique de Balenciaga
    information fournie par Reuters 06.11.2026 09:39 

    La designer Martine Rose prend les rênes de la ‌création chez Balenciaga, a annoncé vendredi le propriétaire de la maison de mode, Kering, remplaçant ainsi l'Italien Pierpaolo Piccioli, resté seulement ​16 mois en tant que directeur artistique de la marque espagnole. ... Lire la suite

  • Le logo du fabricant d'acier inoxydable Aperam, près de Paris
    Aperam-Ebitda du T3 +39% sur un an, mais recule en glissement trimestriel
    information fournie par Reuters 06.11.2026 09:39 

    par Rihab Latrache Aperam a annoncé vendredi ‌un Ebitda du troisième trimestre en baisse par rapport au trimestre précédent, mais supérieur ​au résultat de la même période l'année dernière, le producteur d'acier inoxydable citant les gains structurels générés par ... Lire la suite

  • ROBERTET : Risque de correction sous les résistances
    ROBERTET : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 06.11.2026 09:36 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
97,72 -1,61%
CAC 40
8 119,45 -1,05%
SOITEC
93,64 +2,18%
BIOPHYTIS
0,0396 -1,49%
2CRSI
16,16 -0,37%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank