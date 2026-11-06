Impax AM recrute deux professionnels de l’investissement en actions cotées

Impax Asset Management, qui se présente comme un gestionnaire d’actifs spécialisé dans la transition vers une économie plus durable, a recruté deux personnes au sein de son équipe actions cotées. Paul Byrne rejoint la société en tant que responsable du conseil en portefeuille, investissements systématiques, et Sébastien Bidault en tant que directeur, gérant de portefeuille associé et analyste technologie mondiale. Tous deux sont basés à Londres.

Paul Byrne arrive de BNY Investments, où il a passé plus de quinze ans. Dernièrement, il était responsable de la recherche quantitative et de la construction de portefeuille, tout en gérant des stratégies thématiques, multi-actifs et petites capitalisations. Auparavant, il avait occupé pendant huit ans le poste de gestionnaire des risques d’investissement chez Newton.

Dans ses nouvelles fonctions, Paul Byrne dirigera le conseil en risque de portefeuille au sein du processus de gestion actions fondamentale d’Impax, tout en assurant le rôle de gérant de portefeuille pour la gamme croissante de stratégies actions systématiques de la société.

Environnement et tech

Sébastien Bidault rejoint Impax en provenance de Redwheel, où il était cogérant des fonds Redwheel Biodiversity et Redwheel Clean Economy. Il apporte plus de vingt ans d’expérience dans l’investissement et la recherche en actions internationales, avec une expertise particulière sur les marchés environnementaux et le secteur technologique. Avant Redwheel, il a passé sept ans comme gérant de portefeuille chez Tesco Pension Investment, où il a contribué à la gestion d’un mandat actions internationales de 5 milliards de livres sterling. Il a auparavant travaillé chez JO Hambro Capital Management, Société Générale et HSBC.

Chez Impax, Sébastien Bidault se concentrera sur la recherche technologique et apportera un soutien direct à la gestion des stratégies actions marchés environnementaux de la société, dont la stratégie Leaders.

Laurence Marchal