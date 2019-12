Impax AM embauche un expert du changement climatique

(NEWSManagers.com) - Impax Asset Management vient de recruter Chris Dodwell en tant que responsable de la politique et du plaidoyer, un poste nouvellement créé.

L' intéressé est un expert du changement climatique et des politiques environnementales. Il vient de Ricardo, où il était directeur du changement climatique, de la croissance propre et des partenariats stratégiques. Chris Dodwell et son équipe ont conseillé une quinzaine de gouvernements sur leurs objectifs climatiques nationaux et leurs plans d' action dans le cadre des Accords de Paris et lancé le Climate Finance Accelerator au Royaume-Uni, note un communiqué.

Chris Dodwell sera directement rattaché à Ian Simm, fondateur et CEO d' Impax AM.

Impax AM est une société spécialisée dans la gestion durable, dont BNP Paribas Asset Management détient une participation. Ses encours s' établissent à 15 milliards de livres au 31 octobre.