Impacts économiques de l’intelligence artificielle

Amundi

Découvrez ses principaux impacts en un clin d'œil

Même si elle n'en est qu'à ses débuts, l'adoption de l'intelligence artificielle (IA) par les entreprises et les ménages progresse rapidement. Il existe de nombreuses possibilités pour étendre l'utilisation de l'IA à un plus grand nombre de domaines ou d'applications avec des gains de productivité substantiels. L'impact macroéconomique de cette nouvelle technologie varie d'un pays à l'autre. En général, les économies avancées sont mieux préparées à adopter l'IA que les économies émergentes. Cependant, certaines comme la Chine et quelques pays d'Europe de l'Est sont parmi les plus avancées. A l'avenir, les dépenses d'investissement liées à l'IA devraient s'étendre à un grand nombre d'acteurs.

Les États-Unis devraient être les premiers à tirer parti de l'adoption de l'IA d'ici 2034. L'Europe devrait suivre à partir de 2035, avec une contribution plus faible à la croissance du PIB (environ 0,3 point de pourcentage), suivie de très loin par l'Asie.

L'ensemble de l'économie devrait bénéficier des avantages de l'IA grâce à la concurrence et l'innovation, qui permettent d'accélérer son adoption et de créer de nouvelles opportunités.

(...)

