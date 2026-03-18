ImmunoTech bondit après l'octroi par le Japon d'un brevet pour un médicament expérimental contre le cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments AIM ImmunoTech AIM.A augmentent de 64 % à 1,17 $ avant bourse
** La société déclare avoir reçu un brevet japonais couvrant l'utilisation de son médicament expérimental Ampligen avec des médicaments d'immunothérapie, connus sous le nom d'inhibiteurs de points de contrôle
** Les inhibiteurs de points de contrôle aident le système immunitaire à attaquer les cellules cancéreuses en supprimant les "freins" qui arrêtent le système immunitaire
** Le brevet s'applique à de multiples cancers, y compris le cancer du pancréas, une maladie difficile à traiter où les tumeurs se développent rapidement et où les taux de survie sont faibles, selon la société
** Le brevet est valable jusqu'en décembre 2039 après la fin de la période d'opposition; des brevets similaires sont déjà détenus aux États-Unis et aux Pays-Bas
** La société indique qu'elle prévoit de demander le statut de médicament orphelin pour l'Ampligen au Japon, ce qui peut donner une protection commerciale plus longue en cas d'approbation
** L'Ampligen n'est pas approuvé pour le traitement du cancer et est toujours en cours de test
** Les actions ont chuté de 94 % en 2025
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