Immunome glisse après la fixation du prix de son offre d'actions de 400 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre -

** Les actions de la société de biotechnologie Immunome

IMNM.O ont baissé de 3,5 % à 22,65 $ après la fixation du prix de son offre d'actions de 400 millions de dollars

** IMNM, basée à Bothell, Washington, a annoncé tard mardi la vente de () ~18,6 millions d'actions à 21,50 $, soit une décote de 8,4 % par rapport à la dernière vente

** Leerink, JP Morgan, TD Cowen, Goldman et Guggenheim sont les teneurs de livre conjoints

** Melissa Roberts, analyste chez Stephens, indique dans une note que l'augmentation de capital d'IMNM se qualifie pour un "ajustement immédiat des indices de marché", et estime la demande passive pour 1,6 million d'actions, soit environ un jour de demande d'achat, lors du rééquilibrage du quatrième trimestre après la clôture du vendredi 19 décembre

** Jusqu'à la clôture du mardi, les actions ont plus que doublé depuis le début de l'année

** Les 13 analystes sont tous optimistes et le prix médian est de 33 $, selon les données de LSEG