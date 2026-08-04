Immunitybio recule après avoir annoncé une perte au deuxième trimestre

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4 août - ** Le titre d'Immunitybio Inc ( IBRX.O ) recule de 3 % à 6,94 dollars

** La société de biotechnologie affiche une perte de 22 cents par action au deuxième trimestre, contre une perte estimée à 9 cents par action selon les données de LSEG

** La perte nette du premier semestre passe de 222,2 millions de dollars en 2025 à 863,2 millions de dollars en 2026

** Le chiffre d'affaires progresse de 93,9% par rapport à l'année précédente, à 51,24 millions de dollars, dépassant les prévisions de 49,70 millions de dollars

** IBRX attribue la croissance de son chiffre d’affaires à l’adoption continue de son médicament contre le cancer de la vessie, Anktiva, par les urologues américains, ainsi qu’à un accès solide au marché

** La société indique qu'elle prévoit plusieurs étapes réglementaires et cliniques au cours des 12 prochains mois

** En tenant compte des fluctuations de la séance, IBRX affiche une hausse d’environ 260% depuis le début de l’année, surpassant largement la progression de 12,8% de l’indice Nasdaq

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