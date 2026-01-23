ImmunityBio publie les premiers résultats d'un essai de traitement du cancer du cerveau ; les actions sont en baisse

23 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments ImmunityBio IBRX.O chutent de 3 % à 7,13 $ avant le marché ** La société déclare que 19 des 23 patients de son étude en cours sur le glioblastome récurrent, un cancer du cerveau agressif, sont toujours en vie après le traitement, la survie médiane n'ayant pas encore été atteinte

** La société affirme que sa combinaison expérimentale d'Anktiva et de cellules CAR-NK, sans chimiothérapie, vise à aider le système immunitaire à combattre la tumeur

** Anktiva est une protéine activant le système immunitaire et fait partie d'une combinaison sans chimiothérapie testée dans le cas de glioblastomes récurrents

** Les patients ont montré une amélioration du nombre de cellules immunitaires après un cycle de traitement - IBRX

** IBRX a chuté de ~23% en 2025