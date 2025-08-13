 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
ImmunityBio progresse après des résultats préliminaires de sa thérapie cellulaire contre le cancer du sang
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 15:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions de la société de biotechnologie ImmunityBio IBRX.O augmentent de 4,5 % pour atteindre 2,58 $

** La société affirme que sa thérapie cellulaire expérimentale a permis de faire disparaître tous les signes d'un type de cancer du sang chez deux patients dans le cadre d'une étude de stade précoce

** La thérapie, CD19 CAR-NK, est développée pour traiter la macroglobulinémie de Waldenstrom — un cancer rare à croissance lente qui affecte les globules blancs

** La thérapie a été bien tolérée par les patients, sans effets secondaires toxiques significatifs - IBRX

** L'un des patients ayant reçu le CD19 CAR-NK en combinaison avec un anticorps, le rituximab, est toujours en rémission après six mois de traitement - IBRX

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 2,5 % depuis le début de l'année

