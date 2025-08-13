ImmunityBio progresse après des résultats préliminaires de sa thérapie cellulaire contre le cancer du sang

13 août - ** Les actions de la société de biotechnologie ImmunityBio IBRX.O augmentent de 4,5 % pour atteindre 2,58 $

** La société affirme que sa thérapie cellulaire expérimentale a permis de faire disparaître tous les signes d'un type de cancer du sang chez deux patients dans le cadre d'une étude de stade précoce

** La thérapie, CD19 CAR-NK, est développée pour traiter la macroglobulinémie de Waldenstrom — un cancer rare à croissance lente qui affecte les globules blancs

** La thérapie a été bien tolérée par les patients, sans effets secondaires toxiques significatifs - IBRX

** L'un des patients ayant reçu le CD19 CAR-NK en combinaison avec un anticorps, le rituximab, est toujours en rémission après six mois de traitement - IBRX

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 2,5 % depuis le début de l'année