ImmunityBio progresse après des résultats préliminaires de sa thérapie cellulaire contre le cancer du sang

13 août - ** Les actions de la société de biotechnologie ImmunityBio IBRX.O augmentent de 4,5 % pour atteindre 2,58 $
** La société affirme que sa thérapie cellulaire expérimentale a permis de faire disparaître tous les signes d'un type de cancer du sang chez deux patients dans le cadre d'une étude de stade précoce
** La thérapie, CD19 CAR-NK, est développée pour traiter la macroglobulinémie de Waldenstrom — un cancer rare à croissance lente qui affecte les globules blancs
** La thérapie a été bien tolérée par les patients, sans effets secondaires toxiques significatifs - IBRX
** L'un des patients ayant reçu le CD19 CAR-NK en combinaison avec un anticorps, le rituximab, est toujours en rémission après six mois de traitement - IBRX
** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 2,5 % depuis le début de l'année
