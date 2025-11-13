Immuneering progresse après une perte moins importante que prévu au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions du développeur de thérapies Immuneering Corp. IMRX.O augmentent de 7 % à 7,08 $.

** La société affiche une perte nette de 38 cents par action au troisième trimestre, alors que les analystes estimaient la perte à 39 cents par action

** La trésorerie et les équivalents de trésorerie au 30 septembre s'élevaient à 227,6 millions de dollars, contre 36,1 millions de dollars au 31 décembre 2024

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a plus que triplé depuis le début de l'année