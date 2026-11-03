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Immobilière Dassault : des revenus locatifs en hausse de 5,6% sur neuf mois
information fournie par Zonebourse 03/11/2026 à 18:22

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Immobilière Dassault a enregistré des revenus locatifs de 26,9 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2026, en progression de 5,6% sur un an, soutenus notamment par l'acquisition, fin juillet 2025, d'un immeuble situé rue de Rivoli à Paris. À périmètre constant, les revenus reculent toutefois de 3,5%, à 23,7 millions d'euros, la base de comparaison de 2025 ayant bénéficié d'un produit exceptionnel de près de 0,9 million d'euros lié au règlement favorable d'une situation locative.

Au troisième trimestre, les revenus locatifs sont restés quasiment stables à 8,7 millions d'euros (-0,6%), affichant une hausse de 1,2% à périmètre constant.

Le taux d'occupation du patrimoine s'établit à 92,48% fin septembre, contre 94,18% trois mois plus tôt, en raison du départ d'un locataire de bureaux rue de Rivoli, partiellement compensé par de nouvelles signatures de baux rue de la Paix.

Par ailleurs, le dossier lié à l'effondrement d'un échafaudage sur l'un des immeubles du groupe reste en suspens, ses conséquences financières ne pouvant encore être évaluées.

Immobilière Dassault publiera ses revenus locatifs annuels 2026 le 1er février 2027.

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