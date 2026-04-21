Immobilière Dassault annonce assemblée générale mixte des actionnaires

* Immobilière Dassault tiendra assemblée générale mixte à Paris le 11 mai 2026. * Réunion dédiée à la tenue de l’assemblée générale mixte, avec examen des documents préparatoires mis à disposition des actionnaires. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Immobilière Dassault SA published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 20260421655583) on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.
(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer