Immobilier: Rightmove rejette une quatrième offre de Murdoch à 6,2 mds de livres

Le site britannique d'annonces immobilières Rightmove a annoncé lundi avoir rejeté une quatrième offre de rachat par l'australien REA Group, contrôlé par le magnat des médias Rupert Murdoch, à 6,2 milliards de livres (7,4 milliards d'euros).

"La dernière proposition reste peu attrayante et continue de sous-évaluer matériellement Rightmove et ses perspectives d'avenir", et elle a été "rejetée à l'unanimité", a précisé le Conseil d'administration du britannique dans un communiqué.

Il s'agit à ce stade de propositions indicatives et non contraignantes, mais selon la législation britannique sur les fusions-acquisitions, le groupe australien a jusqu'à lundi 16H00 GMT pour formuler une offre ferme ou renoncer.

REA avait demandé à Rightmove de lui accorder une extension de ce délai légal, mais le britannique n'a pas donné suite.

"Nous respectons REA et le succès qu'ils ont obtenu" sur leur propre marché, mais "Rightmove est le premier opérateur au Royaume-Uni depuis plus de 20 ans" et bénéficie "de très fortes opportunités de croissance future", a assuré Andrew Fisher, président du Conseil d'administration du britannique, cité dans le communiqué.

Selon les termes de la proposition, le paiement serait effectué pour partie en liquidités, pour partie en actions de REA. Les actionnaires de Rightmove détiendraient ainsi environ 20% du capital de la nouvelle entité.

"Il s'agit de l'opportunité de créer un véritable leader technologique mondial (...) opérant sur deux des marchés les plus attractifs au monde", avait fait valoir Owen Wilson, directeur général de REA, vendredi.

REA avait formulé vendredi cette quatrième offre de rachat après avoir successivement amélioré une proposition à 5,6 milliards de livres faite début septembre, et s'était agacé du "manque d'engagement" de Rightmove.

Mais "Rightmove a répondu à tous les appels téléphoniques de REA (...) avec un niveau d'engagement habituel et approprié", a rétorqué le Britannique lundi, ajoutant que les présidents des deux groupes s'étaient en outre rencontrés.

Le titre de Rightmove baissait de 2,87% à 649,40 pence lundi vers 07H30 GMT à la Bourse de Londres.

Spécialiste de l'immobilier résidentiel et commercial sur internet, REA Group est présent en Australie, mais aussi en Amérique du Nord et en Asie, avec une quinzaine de sites comme realtor.com ou flatmates.com.au.

Rightmove, qui répertorie sur son site et son application les annonces des agences immobilières et propose aussi des produits publicitaires, est pour sa part un incontournable dans la recherche de logement au Royaume-Uni.