Immobilier: JPMorgan dégrade Klépierre et Gecina

(AOF) - JPMorgan a modifié sa recommandation sur deux valeurs françaises de l’immobilier : le broker passe d’Achat à Neutre sur Gecina , "compte tenu de son exposition à la France et des risques macro-politiques" et de Surpondérer à Neutre sur Klépierre , d’autres valeurs affichant une valorisation plus intéressante.

"La baisse de l'inflation finira par se répercuter sur l'indexation des loyers, tandis que les taux de rendement plus bas - en raison d'une croissance économique plus faible et de la retenue du secteur privé face à la menace d'une guerre commerciale - signifient que nous favorisons les secteurs les plus défensifs de l'immobilier coté dans la zone euro, à savoir le résidentiel allemand", explique l'analyste.

"Notre récente enquête auprès des consommateurs a révélé une détérioration des perspectives de dépenses en vêtements, la faiblesse étant la plus prononcée en France", précise JPMorgan à propos du spécialiste des centres commerciaux, Klépierre.

"Nous prévoyons une normalisation du chiffre d'affaires en 2025, ce qui limitera la croissance des bénéfices", ajoute le broker au sujet de Klépierre. "Nous prévoyons un ralentissement de la croissance des loyers de 6 % en 2024 à 2,5 % en 2025 en données comparables, ce qui limite la croissance des bénéfices". "Nous restons prudents et pensons que la situation risque davantage de se détériorer que de s'améliorer en raison des troubles politiques et de la faiblesse des consommateurs".

"Même si la valorisation est bon marché, l'action semble manquer de catalyseurs", déclare JPMorgan au sujet de Gecina, jugeant que "les éléments positifs sont déjà pris en compte", ce qui laisse "une marge limitée pour une surprise".