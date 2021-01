Immobilier coté : les foncières préférées de Sofidy Selection 1

Laurent Saint-Aubin, gérant du fonds Sofidy Selection 1. (© DR)

Le fonds spécialisé dans les foncières géré par Laurent Saint-Aubin affiche des performances remarquables sur cinq ans. Vonovia et Gecina figurent parmi ses principales positions.

Fort d'un encours de 142 millions d'euros au 31 décembre dernier, le fonds Sofidy Selection 1 a progressé de 43,4% sur cinq ans, classé 6e sur 55 selon Quantalys. Sur la même période, la «vedette» française du secteur, Unibail-Rodamco-Westfield, a perdu 62,4% !

Le fonds investi dans des sociétés immobilières européennes a reculé de 5,3% en un an (4e sur 58), mais il a fait bien mieux que le secteur.

Le gérant Laurent Saint-Aubin constate une remise en cause en 2020 du statut des foncières cotées considérées jusqu'à présent comme un investissement prudent et rémunérateur.

La crise sanitaire a en effet conduit à une dislocation des performances boursières et à une forte chute des foncières de commerce et de bureau.

Pas d'inflation structurelle

Le gérant reste pourtant très confiant sur le potentiel du secteur à long terme, porté par des taux d'intérêt réels (hors inflation) maintenus durablement bas par les Banques centrales.

Certes, l'inflation et l'activité économique devraient rebondir mécaniquement dans les prochains mois grâce au vaccin et à la sortie du confinement, mais il écarte le retour d'une inflation structurelle, en raison de la démographie vieillissante, des avancées technologiques et de la mondialisation qui pèsent sur les prix.

Selon lui, l'immobilier reste un segment à privilégier pour des investisseurs à