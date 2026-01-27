Immobilier aux États-Unis : des annulations de ventes à un niveau record depuis 2017
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 20:51
D'après Redfin, le marché comptait en décembre 47% de vendeurs de plus que d'acheteurs, soit un écart de plus de 630 000 biens, le plus important depuis 2013. Cette abondance d'offres donne aux acheteurs une marge de manoeuvre inédite, les incitant à se retirer plus facilement s'ils estiment pouvoir trouver de meilleures conditions. Ce phénomène s'observe particulièrement dans certaines villes comme Atlanta, Jacksonville, San Antonio ou Cleveland, où les taux d'annulation dépassent les 20%.
Parallèlement, les ventes en attente ont chuté de 9% entre novembre et décembre, selon la National Association of Realtors, augurant une activité réduite pour le début de l'année. Les inquiétudes liées à l'économie, aux taux hypothécaires élevés et à l'incertitude politique freinent les acheteurs comme les vendeurs. Dans ce contexte déséquilibré, les perspectives du marché résidentiel américain à court terme demeurent incertaines.
A lire aussi
-
"On ne sait plus où trouver la paix, pas même lors d'un événement sportif", déplore mardi Norma Barron, dont l'association de recherche de personnes disparues est promotrice d'un tournoi de football au Mexique, cible d'une attaque armée dimanche. Selon les premières ... Lire la suite
-
La Réserve fédérale américaine (Fed) a entamé mardi sa première réunion de 2026 à l'issue de laquelle un statu quo sur les taux est attendu, une issue qui ne plaira pas au président Trump. La réunion à huis clos a commencé à 10H00 (15H00 GMT), selon un porte-parole. ... Lire la suite
-
Le numéro un mondial du luxe LVMH a ouvert mardi la saison de publication des résultats annuels 2025 du CAC 40 avec des résultats en recul, expliquant avoir fait les frais d'une année "agitée sur le plan économique et géopolitique" et prévoyant une année 2026 qui ... Lire la suite
-
Le groupe Lisi va fermer son usine de pièces automobiles de Puiseux-Pontoise (Val-d'Oise), ce qui entraînera la suppression de plus d'une centaine de postes, pour délocaliser la production en Allemagne et au Maroc, a confirmé lundi la direction.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer