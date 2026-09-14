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Immersion Corp en baisse après une chute de son bénéfice trimestriel
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 16:51
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 septembre - ** L'action d'Immersion Corp IMMR.O , développeur de technologies haptiques, recule d'environ 1 % à 7,33 dollars en début de séance

** La société affiche une baisse de son bénéfice trimestriel ajusté, la hausse des charges d'exploitation ayant compensé la modeste croissance du chiffre d'affaires

** Le bénéfice par action ajusté du premier trimestre s'établit à 50 centimes, contre 52 centimes l'année précédente

** Le chiffre d’affaires trimestriel total s’élève à 294,4 millions de dollars, contre 292 millions de dollars l’année dernière

** En tenant compte des fluctuations en cours de séance, le titre affiche une baisse d'environ 9 % depuis le début de l'année

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