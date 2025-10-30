Imerys va déployer un plan de réduction des coûts pour redresser sa rentabilité

(AOF) - Le chiffre d’affaires d' Imerys recule de 1,3% en organique au troisième trimestre 2025, à 827 millions d'euros, du fait d’une activité industrielle atone en Europe et de la faible demande en Amérique du Nord. Sur cette période, l'Ebitda ajusté a diminué de 5,7% en organique, à 140 millions d'euros sur un an, soit une marge de 16,9%, contre 17,4% un an avant. Cet Ebitda ajusté a été impacté par la baisse des volumes et les effets de change (-10 millions d’euros) qui ont été partiellement compensés par un rapport prix/coût positif.

Le résultat opérationnel courant ressort à 72 millions d'euros sur ce trimestre, en repli de 6,4%.

En revanche, le groupe dédié aux spécialités minérales pour l'industrie affiche à nouveau un bénéfice net. Il ressort à 39 millions d'euros, contre une perte nette de 285 millions d'euros au troisième trimestre 2024.

"Le ralentissement de l'activité constaté sur nos principaux marchés au deuxième trimestre 2025 s'est poursuivi au troisième trimestre, en particulier aux États-Unis suite aux récentes incertitudes liées aux droits de douane. Dans un contexte où la reprise du marché se fait attendre, le groupe envisage de lancer un plan de réduction des coûts et d'amélioration des performances visant à redresser sa rentabilité", a expliqué Alessandro Dazza, directeur général d'Imerys.

Côté perspectives, Imerys confirme pour l'année 2025 son objectif d'Ebitda ajusté. Il est toujours attendu entre 540 et 580 millions d'euros, à environnement macroéconomique inchangé et sous réserve que les taux de change ne se dégradent pas davantage.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Imerys

Points clés

- Numéro 1 mondial des solutions minérales pour l’industrie, créé il y a plus de 1880 ans ;

- Chiffre d’affaires de 3,6 Mds€ réparti entre les minéraux de performance (61%), les solutions pour abrasifs, réfractaires & construction (32%) et les solutions pour la transition énergétique et l’énergie mobile (lithium) ;

- Présence mondiale équilibrée entre l’Europe-Moyen-Orient et Afrique pour 48%, l’Amérique du nord pour 29% et l’Asie-Pacifique pour 23% ;

- Revenus par marchés finaux : la construction pour 35%, la consommation pour 23%, l’industrie pour 13%, la sidérurgie pour 12%, le papier pour 10% et l’automobile pour 7% ;

- 3 grandes ambitions :

- maintien des rangs de n° 1 mondial (75 % des activités) via la maîtrise des approvisionnements (2/3 du chiffre d’affaires réalisés « de la mine au marché »),

- solidité des capitaux propres, croissance et rentabilité supérieures aux marchés,

- fourniture à terme de lithium de 1 er plan ;

- Capital contrôlé de concert par les familles Desmarais et Frère (54,56% des actions et 68,37% des droits de vote) et Blue Crest (5,08% et 5,97%), le conseil de 12 administrateurs étant présidé par Patrick Kron, Alessandro Dazza étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Connect & Shape » maintenant la priorité au contrôle des coûts et à la génération de trésorerie :

- organisation par marché, épaulée par des centres d’excellence, de l’innovation aux achats, assortie d’un strict contrôle des coûts,

- gestion active du portefeuille, combinant cession set acquisitions, telle l’activité européenne de Chemviron dans la diatomite et la perlite,

- « Solutions pour la Transition Énergétique » : nouvelle branche d’activités dans les minéraux critiques -quartz de haute pureté, graphite, noir de carbone, perlite et diatomite- , organisées en 4 pôles : les filiales Imerys Graphite et Carbone, la participation de 50% dans Quartz Corp, fournisseur de minéraux pour panneaux solaires et semi-conducteurs puis, à terme, les contributions des projets Lithium,

- innovation au service de l’excellence opérationnelle (I-Cube, IndustryG 4.0 et programme STEP), riche de plus de 2200 brevets et axée sur les minéraux naturels, circulaires et synthétiques (applications de niche, solutions sur mesure) ;

- Stratégie environnementale « SustainAgility » 2030:

- réduction des émissions de CO2 à 42 % vs 2021, pour les scopes 1 et 2 et à 25% pour le scope A3 (fournisseurs) via les programmes réhabilitation & biodiversité et le recours à l’électricité renouvelable (30% des besoins aux Etats-Unis),

- portefeuille de produits dotés à 65% d’un éco-profil et à 6% du label Pionneer

- Projets industriels dans la mobilité -noir de carbone en Suisse et en Belgique, talcs de spécialité en Chine-, dans la récupération d’énergie aux Pays-Bas et dans le lithium en Angleterre et en France

- Bilan solide mais détérioré au 30 juin : ratio de dette nette de 45,4% avec effet de levier de 2,5 et autofinancement libre en repli de 54% à 40 M€.

Défis

- Incertitudes sur le marché global et faiblesse des marchés industriels européens, chinois et américains, avec des reculs de ventes (hors carbone) partiellement compensés par les prix ;

- Recherche de partenaires après le feu vert français donné au projet EMILI de mine de lithium dans l’Allier : ressources présumées de 373 M, durée d’exploitation de 50 ans, coût de construction estimé à 1 ,8 Md €, lancement commercial en 2030 ;

- Sensibilité boursière au règlement judiciaire du dossier amiante aux Etats-Unis durant l’été ;

- Après un 1er semestre de repli de 6 % du chiffre d’affaires, affecté par les changes, et d’une division par 2 du résultat net, anticipations 2025 : reprise des ventes au 2nd semestre et EBE entre 540 et 580 M€ ;

- Dividende 2024 en hausse à 1,45 €