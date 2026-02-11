 Aller au contenu principal
Imerys sécurise 50 MEUR de l'Etat pour son projet lithium EMILI
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 09:25

Imerys annonce l'entrée de la Banque des Territoires, pour le compte de l'Etat, au capital du projet EMILI via l'acquisition d'une participation minoritaire. La finalisation de la transaction est attendue dans les prochains mois.

La Banque des Territoires intervient comme opérateur du volet "métaux critiques" du plan France 2030. Cette opération marque une étape clé pour la poursuite du développement de ce projet de lithium, considéré d'intérêt national majeur et reconnu comme stratégique au niveau européen.

L'investissement de l'Etat, d'un montant de 50 MEUR, vise à accompagner EMILI dans la finalisation de l'étude de faisabilité définitive, un jalon majeur attendu début 2027. Ce niveau d'étude est nécessaire avant toute décision finale d'investissement concernant le futur site de production de lithium situé dans l'Allier.

"L'entrée de l'Etat au capital d'EMILI constitue une reconnaissance majeure du potentiel industriel et stratégique de notre projet. Ce partenariat nous donne les moyens de concrétiser nos ambitions pour 2026 et renforce notre engagement à devenir un acteur clé de la transition énergétique française et européenne", a déclaré Alessandro Dazza, directeur général d'Imerys.

Imerys estime par ailleurs nécessaire d'instaurer un contenu local européen minimum afin de structurer une filière du lithium viable et pérenne : 20% d'ici à 2030 et 40% à l'horizon 2036. Selon le groupe, l'ensemble des acteurs européens du lithium ont conjointement formulé cette demande auprès de la présidente de la Commission européenne.

