Imerys renforce sa structure financière
information fournie par AOF 20/11/2025 à 17:59

(AOF) - Le 13 novembre 2025, Imerys a placé avec succès de nouvelles obligations seniors non garanties de 600 millions d'euros dans le cadre de son programme EMTN. Les obligations ont une maturité de 7 ans et portent un coupon annuel fixe de 4%. Cette transaction a suscité une forte demande de la part d'investisseurs institutionnels français et internationaux. Elle a été largement sursouscrite, ce qui atteste de la confiance des investisseurs dans son modèle économique et sa solidité financière.

Le règlement-livraison aura lieu le 21 novembre 2025, date à laquelle les obligations devraient être admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.

Parallèlement à la nouvelle émission, Imerys a finalisé une offre de rachat au comptant de ses obligations en circulation arrivant à échéance le 15 janvier 2027, portant un coupon de 1,50% et d'un montant de 600 millions d'euros.

Le groupe a accepté des offres d'un montant total de 256,5 millions d'euros. Grâce à la gestion proactive de son endettement, le montant restant en circulation des obligations existantes s'élève désormais à 343,5 millions d'euros. L'intégralité des obligations existantes rachetées par Imerys seront annulées. Le règlement de l'offre d'achat devrait intervenir le 24 novembre 2025.

A la suite de ces deux transactions, la maturité moyenne du profil obligataire d'Imerys a été étendue à 4,4 ans contre 3,4 ans à fin juin 2025.

La dette à long terme du Groupe est notée Baa3 (perspective stable) par Moody's et BBB- (perspective stable) par Standard & Poor's.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Imerys

Points clés

- Numéro 1 mondial des solutions minérales pour l’industrie, créé il y a plus de 1880 ans ;

- Chiffre d’affaires de 3,6 Mds€ réparti entre les minéraux de performance (61%), les solutions pour abrasifs, réfractaires & construction (32%) et les solutions pour la transition énergétique et l’énergie mobile (lithium) ;

- Présence mondiale équilibrée entre l’Europe-Moyen-Orient et Afrique pour 48%, l’Amérique du nord pour 29% et l’Asie-Pacifique pour 23% ;

- Revenus par marchés finaux : la construction pour 35%, la consommation pour 23%, l’industrie pour 13%, la sidérurgie pour 12%, le papier pour 10% et l’automobile pour 7% ;

- 3 grandes ambitions :

- maintien des rangs de n° 1 mondial (75 % des activités) via la maîtrise des approvisionnements (2/3 du chiffre d’affaires réalisés « de la mine au marché »),

- solidité des capitaux propres, croissance et rentabilité supérieures aux marchés,

- fourniture à terme de lithium de 1 er plan ;

- Capital contrôlé de concert par les familles Desmarais et Frère (54,56% des actions et 68,37% des droits de vote) et Blue Crest (5,08% et 5,97%), le conseil de 12 administrateurs étant présidé par Patrick Kron, Alessandro Dazza étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Connect & Shape » maintenant la priorité au contrôle des coûts et à la génération de trésorerie :

- organisation par marché, épaulée par des centres d’excellence, de l’innovation aux achats, assortie d’un strict contrôle des coûts,

- gestion active du portefeuille, combinant cession set acquisitions, telle l’activité européenne de Chemviron dans la diatomite et la perlite,

- « Solutions pour la Transition Énergétique » : nouvelle branche d’activités dans les minéraux critiques -quartz de haute pureté, graphite, noir de carbone, perlite et diatomite- , organisées en 4 pôles : les filiales Imerys Graphite et Carbone, la participation de 50% dans Quartz Corp, fournisseur de minéraux pour panneaux solaires et semi-conducteurs puis, à terme, les contributions des projets Lithium,

- innovation au service de l’excellence opérationnelle (I-Cube, IndustryG 4.0 et programme STEP), riche de plus de 2200 brevets et axée sur les minéraux naturels, circulaires et synthétiques (applications de niche, solutions sur mesure) ;

- Stratégie environnementale « SustainAgility » 2030:

- réduction des émissions de CO2 à 42 % vs 2021, pour les scopes 1 et 2 et à 25% pour le scope A3 (fournisseurs) via les programmes réhabilitation & biodiversité et le recours à l’électricité renouvelable (30% des besoins aux Etats-Unis),

- portefeuille de produits dotés à 65% d’un éco-profil et à 6% du label Pionneer

- Projets industriels dans la mobilité -noir de carbone en Suisse et en Belgique, talcs de spécialité en Chine-, dans la récupération d’énergie aux Pays-Bas et dans le lithium en Angleterre et en France

- Bilan solide mais détérioré au 30 juin : ratio de dette nette de 45,4% avec effet de levier de 2,5 et autofinancement libre en repli de 54% à 40 M€.

Défis

- Incertitudes sur le marché global et faiblesse des marchés industriels européens, chinois et américains, avec des reculs de ventes (hors carbone) partiellement compensés par les prix ;

- Recherche de partenaires après le feu vert français donné au projet EMILI de mine de lithium dans l’Allier : ressources présumées de 373 M, durée d’exploitation de 50 ans, coût de construction estimé à 1 ,8 Md €, lancement commercial en 2030 ;

- Sensibilité boursière au règlement judiciaire du dossier amiante aux Etats-Unis durant l’été ;

- Après un 1er semestre de repli de 6 % du chiffre d’affaires, affecté par les changes, et d’une division par 2 du résultat net, anticipations 2025 : reprise des ventes au 2nd semestre et EBE entre 540 et 580 M€ ;

- Dividende 2024 en hausse à 1,45 €

