Imerys place pour 600 millions d'euros de nouvelles obligations
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 07:25
Cette transaction a été largement sursouscrite par des investisseurs institutionnels français et internationaux. Le règlement-livraison aura lieu le 21 novembre, date à laquelle les obligations devraient être admises à la Bourse de Luxembourg.
Parallèlement, Imerys a finalisé une offre de rachat au comptant de ses obligations en circulation arrivant à échéance le 15 janvier 2027, portant un coupon de 1,50% et d'un montant de 600 MEUR, le groupe ayant accepté des offres pour 256,5 MEUR.
L'intégralité des obligations existantes rachetées seront annulées. À la suite des deux transactions, la maturité moyenne du profil obligataire du groupe de spécialités minérales pour l'industrie a été étendue à 4,4 ans, contre 3,4 ans à fin juin.
Valeurs associées
|22,280 EUR
|Euronext Paris
|-1,59%
