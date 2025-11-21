 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 901,00
-1,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Imerys place pour 600 millions d'euros de nouvelles obligations
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 07:25

Imerys indique avoir placé, le 13 novembre, de nouvelles obligations seniors non garanties de 600 millions d'euros dans le cadre de son programme EMTN, des obligations d'une maturité de 7 ans et portant un coupon annuel fixe de 4,00%.

Cette transaction a été largement sursouscrite par des investisseurs institutionnels français et internationaux. Le règlement-livraison aura lieu le 21 novembre, date à laquelle les obligations devraient être admises à la Bourse de Luxembourg.

Parallèlement, Imerys a finalisé une offre de rachat au comptant de ses obligations en circulation arrivant à échéance le 15 janvier 2027, portant un coupon de 1,50% et d'un montant de 600 MEUR, le groupe ayant accepté des offres pour 256,5 MEUR.

L'intégralité des obligations existantes rachetées seront annulées. À la suite des deux transactions, la maturité moyenne du profil obligataire du groupe de spécialités minérales pour l'industrie a été étendue à 4,4 ans, contre 3,4 ans à fin juin.

Valeurs associées

IMERYS
22,280 EUR Euronext Paris -1,59%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Veolia-1 (Crédit: / Adobe Stock)
    A suivre aujourd'hui... Veolia
    information fournie par AOF 21.11.2025 08:18 

    (AOF) - Veolia a annoncé un accord en vue d'acquérir Clean Earth auprès du groupe américain Enviri, sur une une valeur d'entreprise de 3 milliards de dollars, soit 9,8 fois l’Ebitda estimé pour 2026 après synergies normatives, selon un communiqué. Objectif : permettre ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 21.11.2025 08:14 

    * ORANGE ORAN.PA , BOUYGUES BOUY.PA et Iliad (Free) envisagent de faire une nouvelle proposition sur les actifs d'Altice France après le rejet d'une première offre de 17 milliards d'euros visant notamment l'opérateur SFR. * UBISOFT UBIP.PA - La cotation des actions ... Lire la suite

  • OPMOBILITY : Sous les résistances, une consolidation est probable
    OPMOBILITY : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 21.11.2025 08:13 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • BUREAU VERITAS : La tendance baissière peut reprendre
    BUREAU VERITAS : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 21.11.2025 08:10 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank