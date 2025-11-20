Imerys-Le succès du placement d'obligations seniors non garanties de €600 mlns

Imerys SA IMTP.PA :
* A PLACÉ AVEC SUCCÈS DE NOUVELLES OBLIGATIONS SENIORS NON GARANTIES DE 600 MLNS D'EUROS
* LES OBLIGATIONS ONT UNE MATURITÉ DE 7 ANS
* LES OBLIGATIONS PORTENT UN COUPON ANNUEL FIXE DE 4,00 %
* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON AURA LIEU LE 21 NOVEMBRE 2025
Texte original [https://tinyurl.com/23n8na8m] Pour plus de détails, cliquez sur IMTP.PA
(Rédaction de Gdansk)
